«Сустав поднывает»: Волочкова рассказала о сложностях реабилитации после операции

Анастасия Волочкова вышла на связь с поклонниками и рассказала, как чувствует себя после недавнего хирургического вмешательства на ноге. Балерина призналась, что процесс восстановления идет непросто, а нога все еще доставляет ей дискомфорт.
«Я сейчас даже ещё не могу привыкнуть к тому, что вот я, знаете, стою на ноге. Но сустав поднывает иногда. Мне все врачи говорят, что это из-за того, что просто очень мало времени прошло», — уточнила Волочкова на презентации своей новой песни «Кто эти люди».
На светском мероприятии Волочкова призналась, что пока не понимает, сможет ли она повторять движения с прежней амплитудой.
Напомним, что сложная операция на ноге была проведена 50-летней Волочковой в начале апреля в одной из клиник Германии. Балерина уже объясняла, что хирургическое вмешательство оказалось гораздо серьезнее, чем просто удаление «шишки». Артистка уточнила, что операцию делали сразу два профессора, так как проблема была связана со стертой хрящевой тканью.