Офтальмолог Корнилова перечислила привычки, которые портят зрение детей

Долгие часы за учебой и гаджетами наносят вред зрению подростков, а плановые осмотры у офтальмолога следует проходить не реже одного раза в год даже при отсутствии жалоб. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова.
По словам специалиста, именно в школьные и студенческие годы чаще всего развивается и прогрессирует близорукость, а поводами для немедленного обращения к врачу являются покраснение глаз, привычка прищуриваться и частые головные боли.
Корнилова отметила, что гаджеты не вызывают заболевание напрямую, но длительная работа на близком расстоянии перенапрягает мышцы, а сокращение времени на улице лишает глаз необходимого солнечного света. Офтальмолог рекомендовала правило «20−20−20».
«Может помочь правило “20−20−20”: каждые 20 минут перед компьютером/планшетом/телефоном делать 20-секундный перерыв, смотря вдаль на 5−6 метров», — сказала специалист.
Врач добавила, что чтение в движении и при плохом освещении вызывает зрительное напряжение, а окончательный выбор между очками и линзами должен делать специалист после обследования, при этом специальные контактные линзы способны замедлять прогрессирование миопии.
