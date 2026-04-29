Офтальмолог Корнилова перечислила привычки, которые портят зрение детей

Врач Елена Корнилова заявила, что чтение при плохом освещении грозит проблемами со зрением у подростков.

Источник: Аргументы и факты

Долгие часы за учебой и гаджетами наносят вред зрению подростков, а плановые осмотры у офтальмолога следует проходить не реже одного раза в год даже при отсутствии жалоб. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова.

По словам специалиста, именно в школьные и студенческие годы чаще всего развивается и прогрессирует близорукость, а поводами для немедленного обращения к врачу являются покраснение глаз, привычка прищуриваться и частые головные боли.

Корнилова отметила, что гаджеты не вызывают заболевание напрямую, но длительная работа на близком расстоянии перенапрягает мышцы, а сокращение времени на улице лишает глаз необходимого солнечного света. Офтальмолог рекомендовала правило «20−20−20».

«Может помочь правило “20−20−20”: каждые 20 минут перед компьютером/планшетом/телефоном делать 20-секундный перерыв, смотря вдаль на 5−6 метров», — сказала специалист.

Врач добавила, что чтение в движении и при плохом освещении вызывает зрительное напряжение, а окончательный выбор между очками и линзами должен делать специалист после обследования, при этом специальные контактные линзы способны замедлять прогрессирование миопии.

Ранее врач Николай Щемеров назвал наилучший возраст для лазерной коррекции зрения.