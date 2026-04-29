Россияне рассказали о самых частых проблемах при аренде жилья

Жители России рассказали о сложностях, с которыми сталкивались при аренде жилья. Как оказалось, подавляющее большинство остались недовольны взаимодействием с арендодателями, к такому выводу пришли аналитики девелоперской компании Level Group в ходе опроса, передает «РИАМО».
— Лишь 19% арендаторов не испытывали дискомфорта от общения с наймодателями. Чаще всего арендаторы жалуются на внезапные визиты хозяев, резкое повышение квартплаты, а также на грубое и неуважительное общение, — отмечают исследователи.
Уточняется, что менее 10% арендаторов также сталкивались с выселением и изменением условий договора. Для половины опрошенных негативный опыт стал решающим фактором при принятии решения о покупке собственной квартиры.
Ранее «Москва 24» рассказала, что в России нужно запустить официальный онлайн-сервис аренды жилья, на котором будут проверять документы участников сделки. По словам сенатора Артема Шейкина, необходимость нововведения связана с ростом случаев мошенничества с жильем.