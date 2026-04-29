Нижегородка получила условный срок за нападение на мужа с маникюрными ножницами

Нижегородке предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Женщина в своем деянии раскаялась и признала фактические обстоятельства преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор пока в законную силу не вступил.