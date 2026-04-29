Нижегородка получила условный срок за нападение на мужа с маникюрными ножницами

Преступление произошло 19 октября 2025 года.

Источник: Живем в Нижнем

Городецкий районный суд вынес приговор женщине, которая ударила мужа маникюрными ножницами и причинила тяжкий вред его здоровью в Нижегородской области. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Преступление произошло 19 октября 2025 года. Между супругами возник конфликт на бытовой почве. В один момент женщина схватила маникюрные ножницы и ударила ими супруг в живот, грудь и правое предплечье.

Нижегородке предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Женщина в своем деянии раскаялась и признала фактические обстоятельства преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что нижегородец подрался с неприятелем и попытался задавить его насмерть.