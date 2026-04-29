Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утраченную рукопись древнейшей английской поэмы отыскали в Риме

Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине обнаружили в Национальной центральной библиотеке Рима уникальную копию гимна Кэдмона — одного из древнейших литературных произведений на древнеанглийском языке. Рукопись, датируемая VIII-IX веками, была создана в Северной Италии.

Гимн Кэдмона, написанный пастухом из Северного Йоркшира в VII веке, был известен в основном по латинскому переводу богослова Беда Достопочтенного. Оригинальные тексты на древнеанглийском языке до сих пор были представлены лишь фрагментарно. Найденная римская копия принципиально отличается: текст расположен в основном корпусе документа, что указывает на возрастающую популярность английского языка в IX веке.

Рукопись также отражает ранние этапы развития письменности: каждое слово разделено точкой, что приближает ее к современной структуре письма. Эта находка имеет большое значение не только для литературоведения, но и для изучения истории языка. Оцифровка материалов библиотеки позволила исследователям обнаружить этот экземпляр, который является третьим по древности среди известных копий труда Беды и первым, где древнеанглийский текст занимает центральное положение, передает The Guardian.

Исследователи также обнаружили в библиотеке Ватикана новый фрагмент главы Библии, который был спрятан в переводе Евангелия от Матфея, 1750-летней давности.

