Житель Немана, до смерти избивший свою жену, получил 9 лет колонии строгого режима

Врачи почти неделю боролись за жизнь женщины.

Источник: Клопс.ru

Житель Немана, до смерти избивший свою жену, получил 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете в среду, 29 апреля.

Суд признал 50-летнего мужчину виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей.

5 июля 2025 года между супругами произошёл бытовой конфликт. Муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как минимум 6 раз ударил 57-летнюю жену кулаками в область головы. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась в больнице, несмотря на квалифицированную помощь медиков.

Злоумышленника задержали 19 июля, он признался, что несколько раз ударил жену кулаком по голове на почве бытовых конфликтов.