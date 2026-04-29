Трамп анонсировал раскрытие тайн об НЛО: США планируют опубликовать много данных о пришельцах

Правительство Соединенных Штатов уже совсем скоро опубликует множество информации по неопознанным летающим объектам (НЛО). Об этом сообщил американский глава Дональд Трамп в ходе беседу с журналистами в Белом доме.
«Думаю, в ближайшем будущем мы опубликуем столько, сколько сможем», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.
Однако, о каких конкретных данных про пришельцев идет речь, он так и не раскрыл. Пока Вашингтон все держит в строжайшем секрете.
Ранее американский конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать сведения о неопознанных объектах. Законодатель возмущен тем фактом, что обнаружение подобных объектов часто объявляют тайными разработками США, Китая или России. Он считает, что данные существа несут некую угрозу для людей. Поэтому человечеству необходимо как можно больше знать про них.