Молодые дизайнеры БФУ имени Канта представили свой взгляд на Калининградскую область

В Калининграде студенты БФУ имени Канта представили креативную выставку, посвященную 80-летию региона. Экспозицию подготовили обучающиеся направления «Дизайн». Они показали, как молодое поколение видит столицу янтарного края и регион в целом. В работах студентов нашли отражение ключевые символы Калининградской области — Балтийское море, янтарь, историческая архитектура, балтийская кухня, танцевальная культура и городские пространства.
На площадке выставки посетители могли не только познакомиться с проектами, но и оставить пожелания региону и его жителям, а также поучаствовать в создании коллективной картины, посвященной юбилею области.
