Международный кинофестиваль «Евразия.DOC» пройдет в сентябре и октябре в Смоленске, Минске

Прием заявок начнется 27 апреля и продлится до 10 июля 2026 года.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC», посвященный актуальным событиям и памятным датам на евразийском пространстве, пройдет в конце сентября в Смоленске и в начале октября в Минске. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

«Организаторы юбилейного, X Международного фестиваля документального кино “Евразия.DOC” открывают конкурсный отбор. Прием заявок стартует 27 апреля и продлится до 10 июля 2026 года. Фестиваль пройдет 28−30 сентября 2026 года в Смоленске и 1−2 октября 2026 года в Минске», — сообщили организаторы.

Фестиваль посвящен актуальным событиям и памятным датам, к участию в основном конкурсе приглашаются авторы документальных фильмов, темы которых отражают жизнь людей на евразийском пространстве и за его пределами — от локальных моментов до глобальных историй. При отборе фильмов для фестиваля учитываются авторский взгляд, качество и честная подача. Лучшие фильмы фестиваля рекомендуются к телевизионному показу в странах СНГ и за рубежом. География участников не ограничена.

Учредителями фестиваля выступают АНО «Евразийский центр культурных инициатив» и Белорусский союз журналистов.

Ежегодный фестиваль «Евразия.DOC» проводится с 2016 года, его главными задачами являются создание площадки для интеграционных культурных процессов на евразийском пространстве, выявление и поддержка талантливых документалистов, организация массовых показов качественного современного документального кино и дискуссий на актуальные общественно-политические темы. Фестиваль проводится при поддержке министерств культуры РФ и Республики Беларусь, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС), правительства Смоленской области, а также Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, ее министерства информации, министерства культуры, министерства образования и Мингорисполкома.

ТАСС — информационный партнер фестиваля.

