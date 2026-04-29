X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» начал прием заявок

СМОЛЕНСК, 29 апреля. /ТАСС/. X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» объявил о старте приема заявок на участие в юбилейном смотре. Конкурсный отбор продлится до 10 июля 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.
«К участию в основном конкурсе приглашаются авторы документальных фильмов, темы которых отражают жизнь людей на евразийском пространстве и за его пределами — от локальных моментов до глобальных историй. Важны авторский взгляд, качество и честная подача. География участников не ограничена, участие — бесплатное. Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 июля», — сообщили в пресс-службе.
Отдельно проводится молодежный конкурс «Евразия.DOC: 4 минуты» для авторов в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки на него принимаются до 20 июля 2026 года.
«За десять лет “Евразия.DOC” вырос в международный форум, где документальное кино говорит о нашем общем времени — честно и без купюр. Мы приглашаем авторов, которым есть что сказать, стать частью этой истории», — приводит пресс-служба слова директора фестиваля Валерия Шеховцова.
Фестиваль пройдет 28−30 сентября 2026 года в Смоленске и 1−2 октября 2026 года в Минске.
О фестивале.
«Евразия.DOC» — международный фестиваль документального кино, за десять лет ставший значимой площадкой для документалистов, журналистов и экспертов из десятков стран. Фестиваль посвящен актуальным событиям и памятным датам. Документальное кино здесь понимается широко: как инструмент честного разговора о том, что происходит с людьми, культурами и странами в меняющемся мире.
ТАСС — информационный партнер фестиваля.