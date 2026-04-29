Мошенники стали рассылать фейковые письма от лица Роскомнадзора

Роскомнадзор зафиксировал массовую рассылку мошеннических писем от имени своего управления по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор зафиксировал массовую рассылку мошеннических писем от имени своего управления по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники, используя электронный адрес samoylova.k.a@gov-rkn.ru, информируют организации о якобы проведенном «автоматическом анализе» сайтов и грозят административной ответственностью за нарушения закона о персональных данных.

Представители службы подчеркнули, что информация в письмах является ложной. Указанные в них наименования территориального управления, фактический адрес и контактное лицо (Самойлова Кристина Алексеевна) не соответствуют действительности, и этот человек не является сотрудником ведомства.

Регулятор напомнил, что официальные письма от их органов содержат электронную подпись в формате .sig, подлинность которой можно проверить на «Госуслугах», а для официальной переписки используется почта в формате name@rkn.gov.ru, передает ТАСС.

Накануне Дня Победы мошенники пытаются получить персональные данные пенсионеров под видом вручения памятных наград. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками органов местного самоуправления и сообщают о предстоящей выдаче медалей и наград к памятной дате.