Фестиваль китайской культуры пройдет в Нижнем Новгороде

В 15:30 у гостей фестиваля будет возможность узнать больше об основах танца с веером и освоить его движения (12+). Традиционный китайский танец с веером родился в Поднебесной более двух тысяч лет назад. Древняя форма народного танца служит различным целям и высоко ценится китайцами. Одним из наиболее популярных его видов — изящный и пластичный танец, который отражает цветение сливы, жасмина или текучесть воды. Эти танцы отличаются мягкостью движений, грацией и плавностью. Существуют и более динамичные танцы с веерами, которые включают в себя элементы боевых искусств. В таких танцах чаще всего используют веера для ушу. Такие выступления демонстрируют ловкость и выносливость танцора.