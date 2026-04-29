Фестиваль китайской культуры пройдет в Нижнем Новгороде

Традиционный фестиваль китайской культуры (6+), который будет посвящен празднованию Дня молодежи — в Китае его отмечают 4 мая, состоится в Центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде 2 мая, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В рамках фестиваля преподаватели и студенты Института Конфуция при Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н. А. Добролюбова проведут мастер-классы по китайской каллиграфии и национальным танцам, расскажут о китайском традиционном костюме и секретах чайной церемонии. Также в программе — показы фильмов.
С 14:00 до 15:00 в ротонде первого этажа пройдет серия мастер-классов по китайской каллиграфии (12+). Напомним, что история китайской каллиграфии насчитывает пять тысяч лет. Она всегда отражает духовное состояние китайского общества — это сущность китайской культуры и предмет гордости китайцев. У участников мастер-классов будет возможность научиться основным приемам работы с кистью и тушью, и создать свой уникальный иероглиф. Участникам предоставят все необходимые материалы.
В это же время в фойе будет проходить мастер-класс по тайцзицюань (12+) — древней китайской практике, объединяющей упражнения для тела, разума и души. Благодаря тайцзицюань можно укрепить мышцы, улучшить гибкость, координацию и равновесие, научиться управлять своей энергией.
С 15:00 до 15:30 в фойе пройдет лекция-дефиле «Китайский костюм» (6+). Можно будет увидеть разнообразные китайские наряды — от древних времен до современности. Преподаватели расскажут о том, какое значение несет в себе китайский традиционный костюм разных эпох.
В 15:30 у гостей фестиваля будет возможность узнать больше об основах танца с веером и освоить его движения (12+). Традиционный китайский танец с веером родился в Поднебесной более двух тысяч лет назад. Древняя форма народного танца служит различным целям и высоко ценится китайцами. Одним из наиболее популярных его видов — изящный и пластичный танец, который отражает цветение сливы, жасмина или текучесть воды. Эти танцы отличаются мягкостью движений, грацией и плавностью. Существуют и более динамичные танцы с веерами, которые включают в себя элементы боевых искусств. В таких танцах чаще всего используют веера для ушу. Такие выступления демонстрируют ловкость и выносливость танцора.
В 16:00 начнется рассказ о китайской чайной традиции (6+), которая является частью богатой культуры и исторического наследия страны. Китайский чай является одним из самых популярных напитков в мире, а в самом Китае это не просто напиток, а образ жизни. Многие люди ценят его вкус, благотворные свойства и способность создавать уютную атмосферу.
В кинозале в 16:30 начнется показ нового фильма «Операция “Панда”: Дикая миссия» (16+). Главную роль в фильме исполняет Джеки Чан. Его герой неожиданно становится опекуном маленькой панды, и его жизнь превращается в приключение. Необычный бамбуковый медведь становится целью для преступников. Во время попытки похищения малышу удается бежать, но джунгли и дикая природа таят смертельную опасность. Фильм возвращает Джеки Чана к жанру, который сделал его знаменитым во всем мире, — динамичной комедии с элементами кунг-фу трюков.
В 18:40 состоится показ фильма «Воскрешение» (18+). В будущем ради бессмертия человечество отказалось от снов. Только редкие мечтатели продолжают предаваться опасным иллюзиям. Один из них отправляется в путешествие по ХХ веку. Картина «Воскрешение» режиссера Би Ганя состоит из пяти новелл и эпилога, сюжет которых соотносится с определенными историческими этапами в истории кинематографа.
Вход на мероприятия осуществляется по регистрации, количество мест ограничено. Все подробности — в группе Центра культуры «Рекорд» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/recordcult.