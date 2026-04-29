На всех водных объектах Дагестана установят охранные зоны

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 29 апреля. / ТАСС/. Охранные зоны планируют установить на всех водных объектах Республики Дагестан. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов.
«Была поставлена задача по всем водным объектам на территории Республики Дагестан установить водоохранные зоны, береговую линию, водоохранные зоны, чтобы даже теоретически отсутствовала возможность образовывать земельные участки в водоохранной зоне, предоставлять их и осуществлять строительство», — сказал Эминов.
Он также отметил, что на реализацию заложено три месяца. «Установлена на сегодняшний день задача в трехмесячный срок уже перейти не только к разработке дорожной [карты], но и к реализации мероприятий. Потому что жизнь нам диктует эти сроки. Вторая задача — отработать те объекты, которые на сегодняшний день мы видим в ЕГРН, но не видим в налоговой базе. Более 200 тысяч объектов мы уже отработали», — добавил спикер.
Кавказский инвестиционный форум проходит 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».
