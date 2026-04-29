Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Шувалов спрогнозировал резкие скачки погоды в России в будущем

Синоптик Александр Шувалов заявил, что в будущем в России в весеннее время года можно ждать резкие скачки погоды.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация с резким похолоданием и снегом в конце апреля является абсолютно нормальной для средней полосы России, однако в будущем весенние перепады температуры станут еще более резкими. Об этом «Ленте.ру» заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, похолодание уже заканчивается, и двадцать 29 апреля — последний день со значимыми осадками в Центральной России. Шувалов отметил, что циклон оказался очень глубоким, что привело к сильным осадкам в виде снега.

Специалист объяснил, что климатические изменения подразумевают не только повышение глобальной температуры, но и усиление резких колебаний, когда между потеплениями и похолоданиями проходит очень мало времени. При этом Шувалов успокоил, что летний период не сокращается, а наоборот, в ближайшие десять-двадцать лет будет постепенно расширяться.

Ранее синоптик Александр Ильин сказал, когда в Москве ждать теплую весеннюю погоду.