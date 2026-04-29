Синоптик Шувалов спрогнозировал резкие скачки погоды в России в будущем

Ситуация с резким похолоданием и снегом в конце апреля является абсолютно нормальной для средней полосы России, однако в будущем весенние перепады температуры станут еще более резкими. Об этом «Ленте.ру» заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, похолодание уже заканчивается, и двадцать 29 апреля — последний день со значимыми осадками в Центральной России. Шувалов отметил, что циклон оказался очень глубоким, что привело к сильным осадкам в виде снега.
Специалист объяснил, что климатические изменения подразумевают не только повышение глобальной температуры, но и усиление резких колебаний, когда между потеплениями и похолоданиями проходит очень мало времени. При этом Шувалов успокоил, что летний период не сокращается, а наоборот, в ближайшие десять-двадцать лет будет постепенно расширяться.
