Кириенко: марафон «Знание. Первые» посмотрели уже более 7 млн человек

Первый подобный марафон состоялся в мае 2021 года и стал знаком обновления общества «Знание». За пять лет было организовано уже десять таких марафонов, в ходе которых прошло более 1,6 тысячи встреч молодёжи с известными личностями. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».