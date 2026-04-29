Кириенко: марафон «Знание. Первые» посмотрели уже более 7 млн человек

Свыше 7 млн человек уже посмотрели в прямом эфире марафон «Знание. Первые», который идет на протяжении трех дней.

Источник: Аргументы и факты

Более 7 миллионов человек уже смогли присоединиться к трансляции марафона «Знание. Первые», и эти данные продолжают быстро увеличиваться, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«На данный момент времени марафон в прямом эфире посмотрело уже более 7 миллионов человек. Что будет к концу завтрашнего дня, пока даже не возьмусь предсказывать», — подчеркнул Кириенко, выступая на площадке мероприятия.

Просветительский марафон «Знание. Первые» в эти дни проводится в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж».

Первый подобный марафон состоялся в мае 2021 года и стал знаком обновления общества «Знание». За пять лет было организовано уже десять таких марафонов, в ходе которых прошло более 1,6 тысячи встреч молодёжи с известными личностями. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

