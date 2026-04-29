Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия способна нанести Альянсу сокрушительное моральное поражение без начала большого конфликта. По мнению чешского лидера, для этого достаточно одного ограниченного удара.
«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнёт ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — уточнил президент в эфире телеканала CNN.
Чешский лидер подчеркнул, что такой сценарий наглядно продемонстрирует беспомощность и бесполезность альянса, который якобы не способен на ответные действия.
При этом в Кремле и лично президент России Владимир Путин неоднократно называли подобные страшилки ложью. Российский лидер утверждает, что у страны нет и не было никаких планов нападать на европейские государства.
Путин добавил, что все подобные заявления делаются западными элитами исключительно ради внутриполитических игр. По его словам, надуманный образ внешнего врага нужен Европе, чтобы люди забыли о провалах в экономике и социальной сфере.