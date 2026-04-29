«Я тебя безумно люблю»: младший сын Пиманова обратился к отцу после похорон

Сын российского телеведущего Алексея Пиманова Артем в среду, 29 апреля, рассказал, что церемония прощания с отцом оказалась тяжелой для него.

— Папа. Я тебя люблю безумно. Насколько я смог — все организовал. В какой‑то момент уже не смог даже стоять на ногах. Спасибо всем, кто подошел. Я сильный, но не в этот день, — написал Пиманов-младший в личном блоге.

Также он пообещал продолжить дело отца, поскольку работает режиссером программы «Человек и закон», которую на протяжении 25 лет вел Алексей Пиманов.

О смерти известного телеведущего стало известно 23 апреля. Его жена Ольга Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт. По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы «Человек и закон», ведущий никогда не жаловался на здоровье и вел очень спортивный образ жизни.

27 апреля Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На прощании с журналистом присутствовали двое сыновей, 45-летний Денис и 36-летний Артем, а также его 42-летняя падчерица Дарья. Дети ведущего едва сдерживали слезы.