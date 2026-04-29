Кардиолог Кондрахин: хронический стресс и усталость повышают риск инфаркта

Эмоциональное состояние человека оказывает прямое влияние на его физическое здоровье. Врач-психиатр Валентина Ястребова поделилась, что психика и тело тесно взаимосвязаны. Тревожность и длительное напряжение способны провоцировать развитие различных заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к серьезным последствиям.
Устойчивость психики — это индивидуальный показатель, во многом он зависит от жизненного опыта. При частых стрессовых ситуациях психика становится более гибкой, однако постоянное напряжение, в том числе на работе, может привести к тяжелым последствиям для здоровья.
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупреждает, что хроническая усталость и недостаток полноценного отдыха увеличивают нагрузку на сердце. Это может стать причиной гипертонии и других заболеваний.
Постоянный стресс приводит к ухудшению кровоснабжение сердечной мышцы, что со временем повышает риск серьезных осложнений, вплоть до инфаркта.
— Когда человек практически не отдыхает и продолжает работать, возникает синдром хронической усталости. А он как раз может приводить к гипертонической болезни, та, в свою очередь, — к перегрузке сердца и инфаркту, — говорит кардиолог в беседе с Life.ru.
Кстати, сотрудник имеет право получить компенсацию морального вреда за головную боль, которая возникла в результате сильного стресса и переутомления на работе, пишет Газета.ru.
Хроническое стрессовое состояние и переутомление отражаются не только на психологическом уровне, но и физически — проявляясь через слабость и проблемы со сном. Усталость может сопутствовать таким заболеваниям, как инфекции, анемия и расстройства функций щитовидной железы, пишет Царьград.