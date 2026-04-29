На сбор некоторых грибов потребуется разрешение с «Госуслуг»: о чем речь

С 1 сентября 2027 года для сбора редких грибов потребуется оформить разрешение. Речь идет о тех грибах, которые занесены в Красную книгу, получить документ можно через портал «Госуслуги». Ранее такие документы выдавались только при личном обращении.
Нововведение касается исключительно сбора редких и исчезающих видов грибов, а не обычных съедобных, которые собирают для личного употребления.
Миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров в беседе с 360.ru, пояснил, что новый механизм предназначен для легализации сбора краснокнижных грибов в научных, образовательных и музейных целях. А вот обычные грибники, собирающие привычные виды, не заметят изменений, поскольку система их не затронет.
Разрешение потребуется только в исключительных случаях: для научных исследований, искусственного разведения с последующим возвращением в природу, строительства и реконструкции объектов федерального и регионального значения, а также для сохранения и восстановления популяций на частных землях. Это необходимо, чтобы исключить вопросы о законности сбора грибов для образовательных, музейных или хозяйственных нужд, например, при прокладке коммуникаций через лес, где обитают охраняемые виды.
Срок рассмотрения заявки на «Госуслугах» 15 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов. Все выданные разрешения будут вноситься в общую электронную базу.
Ранее, врач-гастроэнтеролог Мария Абакарова напомнила об опасности, которую таят в себе грибы-сморчки.
-В них есть так называемая гельвелловая кислота — яд, который вызывает судороги, повреждения почек, селезенки, а также нарушения переноса кислорода в ткани и развитие гипоксии. Разрушить токсин можно при правильной термической обработке: хорошо промытые грибы надо проварить не менее трех раз", — говорит врач aif.ru.
Другой популярный вид — это рядовка майская, также известная как гриб святого Георгия. Первая заросль этих грибов начинает появляться в начале мая. Они часто встречаются группами, в том числе и на газонах, и отличаются светло-бежевым цветом с характерным запахом муки. Специалист обращает внимание, что в городской черте их сбор не рекомендуется, поскольку рядовки имеют ядовитых двойников, пишет Царьград.