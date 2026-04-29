Врач Абраменкова объяснила, как улучшить иммунитет

Врач Анна Абраменкова заявила, что иммунитет можно усилить тремя способами.

Источник: Аргументы и факты

Усилить иммунитет можно через полноценный сон, здоровое питание и регулярные аэробные нагрузки, а не с помощью непредсказуемых вмешательств в иммунную систему. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Анна Абраменкова.

По словам специалиста, спать необходимо не менее восьми часов в сутки с соблюдением режима, поскольку во время сна организм перезагружается. Абраменкова отметила, что рацион должен быть полноценным с достаточным количеством клетчатки и белков, а периодическая сдача анализов крови поможет выявить дефициты витаминов и микроэлементов.

Врач добавила, что бег, плавание, ходьба и велоспорт снижают уровень стресса и улучшают работу системы кровообращения. Абраменкова также подчеркнула, что болеть ОРВИ в легкой форме два-три раза в год — это нормальная тренировка для иммунной системы.

Ранее иммунолог Владимир Болибок объяснил, как ожирение ослабляет иммунитет.