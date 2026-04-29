Сигал: Голливуд стал мафией, которая никого не пускает в сферу кино

Голливуд сегодня представляет из себя настоящую мафию, которая контролирует рынок последние полвека, заявил режиссер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Голливуд, который сейчас является ведущим производителем кинопродукции в мире, по большому счету это мафия, которая уже действует, наверное, последние 40−50 лет и контролирует этот рынок, никого не пуская туда без своего собственного разрешения», — сказал он.
Сигал сообщил, что хочет изменить ситуацию, чтобы люди имели возможность снимать то кино, «которое они считают справедливым и лучшим».
Режиссер отметил, что американское кино было когда-то самым лучшим, уничтожили «повесточные тренды».
«В Америке начали происходить те тенденции, которые, на мой взгляд, являются просто отвратительными, такими, как мы называем, Me too и другие. И они влияют на американское кино, они снижают его градус интереса к нему», — подчеркнул он.
Отметим, просветительский марафон «Знание. Первые» проходит до 30 апреля, он посвящен Году единства народов РФ.
Напомним, в декабре 2025 года Сигал на церемонии вручения премии «Мы вместе» в Москве заявил, что гордится быть русским. Он также сказал, что планирует продолжать жить и работать в России.
Отметим, Сигал получил российский паспорт в 2016 году. В мае 2024 года президент России Владимир Путин наградил режиссера орденом Дружбы.