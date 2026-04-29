Долг скандального блогера Тлиашиновой перед налоговой превысил 500 миллионов рублей

Долг скандального блогера и коуча Инны Тлиашиновой перед налоговой службой увеличился и теперь составляет более 500 миллионов рублей. Женщину также подозревают в легализации преступных доходов, сообщает Super.ru.
— Долг Инны Тлиашиновой перед налоговой в июне 2025 года составлял около 470 миллионов. На сегодняшний день коуч должна ФНС 522 миллиона 677 тысяч 309 рублей, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что на блогера ранее завели уголовное дело и даже заочно арестовали. Однако, заключить под стражу не смогли, так как Тлиашинова находится в международном розыске.
KP.RU рассказал, что к Тлиашиновой за консультациями обращались Филипп Киркоров, Ани Лорак, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие российские знаменитости. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая знакома с Инной лично, уверена, что в неудачах Тлиашиновой замешан ее бывший муж. Более того, Клара четыре года назад сделала прогноз для блогера.