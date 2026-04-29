Терапевт раскрыл главное правило восстановления после бега

Телеканал «Царьград» рассказал, что утренние пробежки укрепляют здоровье. Они активно влияют на метаболизм, помогая организму сжигать калории эффективнее в течение дня. Кроме того в утреннее время включаются суточные ритмы, связанные с выработкой гормонов. Также бег на свежем воздухе снижает стресс и улучшает сон, особенно если вечерние тренировки заканчиваются до 17:00.