Терапевт раскрыл главное правило восстановления после бега

Любителям бега обязательно нужно восстанавливаться после занятий, в том числе, рекомендуется увеличить продолжительность сна. Об этом заявил «РИАМО» врач-терапевт Артем Мацола.
— На каждый дополнительный час интенсивной тренировки спортсмену нужно плюс два часа сна в сутки. Если вы увеличиваете объем или интенсивность тренировок, вы должны больше спать, — предупредил медик.
Доктор подчеркнул, что 80% тренировок должны быть легкими и только 20% — интенсивными, с ускорениями. Иначе перетренированность, усталость и боль в мышцах неизбежны.
Телеканал «Царьград» рассказал, что утренние пробежки укрепляют здоровье. Они активно влияют на метаболизм, помогая организму сжигать калории эффективнее в течение дня. Кроме того в утреннее время включаются суточные ритмы, связанные с выработкой гормонов. Также бег на свежем воздухе снижает стресс и улучшает сон, особенно если вечерние тренировки заканчиваются до 17:00.