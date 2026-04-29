Врач Салпагарова раскрыла способы замедлить старение сердца

Кардиолог Зухра Салпагарова призвала следить за питанием для сохранения здоровья сердца.

Источник: Аргументы и факты

Замедлить старение сердца помогут регулярная физическая активность не менее ста пятидесяти минут в неделю, отказ от курения и алкоголя, а также ежегодный контроль давления и уровня глюкозы. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Зухра Салпагарова.

По словам специалиста, в основе рациона должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба и орехи при ограничении сахара, соли и переработанных продуктов. Салпагарова подчеркнула, что проверять липидный спектр, давление и глюкозу нужно раз в год даже при отсутствии симптомов.

Врач добавила, что полноценный сон и соблюдение этих рекомендаций помогают предупредить инсульты и инфаркты.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов предупредил об опасных причинах потемнения в глазах.