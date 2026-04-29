В Дагестане для пострадавших от паводков планируют подготовить 80 участков под ИЖС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 29 апреля. / ТАСС/. Порядка 80 земельных участков для индивидуального жилищного строительства готовы разбить в поселке Мамедкала Республики Дагестан для жителей республики, потерявших жилье после паводков. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов.
«Если говорить о земельных массивах, то, например, в поселке Мамедкала мы подобрали два массива сейчас — это 10 гектаров и 5 гектаров, они обеспечены транспортной инфраструктурой. Мы сейчас определяемся по площадным характеристикам. Предварительно, если будет все-таки ориентирован наш фокус в отношении земельного участка площадью 10 гектаров, это не менее 80 участков мы планируем там разбить», — сообщил Эминов.
По его словам, сейчас идет строительство инфраструктуры для этих участков. «Прорабатывается вопрос оперативного обеспечения коммунальной инфраструктуры этих массивов и вовлечения хозяйственных оборотов посредством предоставления под индивидуальное жилищное строительство», — добавил спикер.
Наводнения.
Ранее сообщалось, что мощные ливни привели к масштабным наводнениям в Республике Дагестан в конце марта и начале апреля. Дожди вызвали подтопления домовладений и электроподстанций, а также ограничение электро- и газоснабжения в десятках районов. Работы по устранению последствий мощных ливней продолжаются. В Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах были подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков.
О форуме.
Кавказский инвестиционный форум проходит 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».
Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. ТАСС — информационный партнер.