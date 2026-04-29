Сергей Лавров рассказал о неожиданной коллаборации: музыку на его стихи написал известный рок-музыкант

Глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл неожиданную деталь своего творчества: музыку на его стихи написал известный рок-музыкант Александр Маршал. Это стало известно из обращения министра к зрителям XXV церемонии вручения премии «Шансон года».
Результатом их совместной работы стала песня с лаконичным названием «Эти даты». В своей речи дипломат от всего сердца поблагодарил Александра за прекрасную музыку, которая легла на стихи, написанные Лавровым. Он отметил, что текст получившегося произведения повествует о важных жизненных вехах, которые никто не посмеет отнять у человека.
Стоит напомнить, что Сергей Лавров увлекается поэзией с молодых лет. Его стихотворения ранее можно было встретить на страницах различных журналов и в поэтических сборниках. Более того, именно глава внешнеполитического ведомства является автором гимна своей альма-матер — МГИМО.
Это не единственный случай слияния высокой дипломатии и музыки в последнее время. В марте в Санкт-Петербурге состоялась премьера трогательной композиции «Мой ангел», где автором слов выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а музыку написал Максим Фадеев.