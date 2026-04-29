Сергей Лавров рассказал о неожиданной коллаборации: музыку на его стихи написал известный рок-музыкант

Сергей Лавров стал автором стихов к песне Александра Маршала «Эти даты».

Источник: Комсомольская правда

Глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл неожиданную деталь своего творчества: музыку на его стихи написал известный рок-музыкант Александр Маршал. Это стало известно из обращения министра к зрителям XXV церемонии вручения премии «Шансон года».

Результатом их совместной работы стала песня с лаконичным названием «Эти даты». В своей речи дипломат от всего сердца поблагодарил Александра за прекрасную музыку, которая легла на стихи, написанные Лавровым. Он отметил, что текст получившегося произведения повествует о важных жизненных вехах, которые никто не посмеет отнять у человека.

Стоит напомнить, что Сергей Лавров увлекается поэзией с молодых лет. Его стихотворения ранее можно было встретить на страницах различных журналов и в поэтических сборниках. Более того, именно глава внешнеполитического ведомства является автором гимна своей альма-матер — МГИМО.

Это не единственный случай слияния высокой дипломатии и музыки в последнее время. В марте в Санкт-Петербурге состоялась премьера трогательной композиции «Мой ангел», где автором слов выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а музыку написал Максим Фадеев.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
