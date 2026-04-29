Врач Павлова рассказала, как часто необходимо менять зубную щетку

Зубную щетку необходимо менять каждые девяносто дней, поскольку за это время щетинки теряют заводскую закругленность, а на основании формируется устойчивая биопленка бактерий. Об этом NEWS.ru заявила врач общей практики Елена Павлова.
По словам специалиста, изношенная щетка хуже удаляет налет и способна царапать эмаль и травмировать десны. Павлова предупредила, что во влажной среде на щетинках накапливаются бактерии из полости рта, к которым могут добавляться энтеробактерии из воздуха при совмещенном санузле.
Врач рекомендовала хранить щетку вертикально в сухом стакане не ближе одного метра от унитаза. Павлова подчеркнула, что своевременная замена средства гигиены предотвращает риски осложнений и заботится о безопасности.
