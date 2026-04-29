Гастроэнтеролог Мамедова предупредила об опасностях магазинного шашлыка

Готовый магазинный шашлык может серьезно навредить здоровью из-за избыточного количества соли, уксуса и усилителей вкуса, а также отсутствия информации о санитарных условиях хранения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила терапевт и гастроэнтеролог Айсель Мамедова.
По словам врача, недобросовестные производители легко скрывают несвежее мясо под специями, которые отбивают неприятный запах. Мамедова предупредила, что в подобных заготовках неоднократно обнаруживались возбудители сальмонеллеза, кишечной палочки, ротавирусной инфекции и шигеллы, провоцирующие дизентерию. Специалист подчеркнула, что все это может привести к тяжелому отравлению.
