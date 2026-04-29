Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток

Источник: Аргументы и факты

Американский авианосец «Джеральд Р. Форд», принимавший участие в операции против Ирана, в ближайшее время покинет Ближний Восток и направится в США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Авианосец “Джеральд Р. Форд” покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни», — говорится в публикации.

Отмечается, что авианосец провел в море 309 дней, установив рекорд среди современных кораблей этого класса в ВМС США. При этом столь продолжительное пребывание в походе отразилось на его техническом состоянии — на борту неоднократно фиксировались неисправности.

«Джеральд Р. Форд» считается самым дорогим и технологичным кораблём в истории американского флота. Водоизмещение судна превышает 100 тысяч тонн.

