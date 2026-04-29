Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток

«Авианосец “Джеральд Р. Форд” покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни», — говорится в публикации.
Отмечается, что авианосец провел в море 309 дней, установив рекорд среди современных кораблей этого класса в ВМС США. При этом столь продолжительное пребывание в походе отразилось на его техническом состоянии — на борту неоднократно фиксировались неисправности.
«Джеральд Р. Форд» считается самым дорогим и технологичным кораблём в истории американского флота. Водоизмещение судна превышает 100 тысяч тонн.