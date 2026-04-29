Чечня кардинально поменялась под руководством Кадырова, заявил Путин

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Чечня под руководством главы республики Рамзана Кадырова кардинально поменялась за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обсуждались вопросы социально-экономической обстановки в регионе.
«Под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это, действительно, большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — отметил Путин на встрече.
Узнать больше по теме
