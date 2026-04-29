Движение на двух ж/д переездах в Подмосковье ограничат с 30 апреля

Из-за ремонтных работ с 30 апреля будет ограничено движение на двух железнодорожных переездах в Московской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

«Движение автомобилей на двух переездах в Московской области — в дер. Есино городского округа Электросталь и Луховицах — будет ограничено с 30 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами», — говорится в материале.

Отмечается, что на переезде около платформы «Есино», расположенном в одноименной деревне, работы будут проводиться с 23:40 30 апреля до 23:40 3 мая, а также в те же часы с 8 по 11 мая. В этот период движение автомобилей будет временно приостанавливаться. Объезд возможен через Носовихинское шоссе.

На переезде в Луховицах в районе ул. Озерная ремонт запланирован с 0:00 4 мая до 0:00 5 мая. В качестве альтернативного проезда можно воспользоваться другим переездом, расположенным на ул. Гагарина в районе Луховицкого мукомольного завода.