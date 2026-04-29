«Легкие были черными»: жена раскрыла подробности смерти блогера Андрея Багно

Супруга блогера Андрея Багно София раскрыла подробности смерти мужа. По словам девушки, которая вышла замуж за блогера будучи уже беременной, одной из причин смерти стало курение. Об этом София сообщила изданию Super.ru.
— Андрей умер от малярии, а также от курения, потому что врач сказал мне, что у него были чёрные лёгкие, и его рвало чёрной рвотой, — передает издание со ссылкой на женщину.
Напомним, известие о смерти мужа поступило от самой Софии. При этом, не все пользователи соцсетей сразу поверили в произошедшее, приняв сообщение за попытку мошенничества.
Сайт KP.RU написал, что накануне в возрасте 46 лет умер известный российский блогер Андрей Багно. Смерть мужчины подтвердил его брат Владимир Багно.