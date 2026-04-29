Стало известно, с какого возраста детям можно давать колбасу

Переработанное мясо, такое, как колбаса и сосиски, не подходит для регулярного питания даже взрослого человека, а маленьким детям такие продукты и вовсе давать не следует. Об этом предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Любая колбаса — это переработанное мясо, а, значит, при регулярном и избыточном употреблении она не будет полезной. Детям колбасу лучше не давать до 3 лет, а позже — лишь изредка и в небольшом количестве, — сказала медик.
По словам собеседницы издания, докторская колбаса обычно менее вредна, чем копченая или сырокопченая. Взрослому человеку допустимо съедать до 50 граммов продукта за раз.
360.ru сообщил, что бекон, колбаса и другие переработанные мясные продукты значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Опасность для здоровья человека несет не само мясо, а соли, консерванты и химические добавки, которые используются в этих продуктах.