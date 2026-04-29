Москвичам посоветовали воздержаться от поездки на майские на дачу из-за аномального похолодания

Первая часть майских праздников окажется довольно холодной для жителей Москвы и Подмосковья. Такой прогноз озвучила в разговоре с «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Поехать на дачу вам вряд ли захочется, только если у вас не хорошо отапливаемый дом. Дневная температура будет ниже климатической нормы, в лучшем случае 1 мая воздух прогреется до +8 градусов, — отметила синоптик.
Она добавила, что резкого повышения температуры не будет наблюдаться также 2 и 3 мая. Из плюсов — сильных осадков, таких как снегопад или ливни, в столичном регионе также не ожидается.
В свою очередь «Москва 24» сообщила, что 1 мая в столице ожидается дождь. Осадки будут локальными и кратковременными, и после утренних заморозков днем воздух в Москве прогреется до плюс 8−10 градусов.