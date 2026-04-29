В Госдуме предложили возвращать россиянам налоговый вычет за лечение питомцев

Депутат Новичков: налоговый вычет за лечение питомцев сократит расходы россиян.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести налоговый вычет, позволяющий россиянам вернуть часть средств, потраченных на лечение домашних животных. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

— Конечно, налоговый вычет не решит всех проблем с содержанием домашних животных, но, по крайней мере, сократит расходы семейного бюджета, — прокомментировал идею депутат в разговоре с «Абзацем».

Он подчеркнул, что болезнь питомцев или смерть домашних животных, которые становятся для многих членами семьи — это большой стресс, особенно для детей. А налоговый вычет помог хотя бы частично решить вопросы с финансами на лечение.

Ранее KP.RU отметил, что больше половины россиян имеют домашних питомцев. Самые распространенные — собаки (61%), кошки (29%) и попугаи (10%). Однако животное нужно не только кормить и уделять ему внимание, но и лечить. По данным опроса, 42% владельцев тратят менее 5 тысяч рублей в год, 17% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 12% — от 30 до 50 тысяч рублей.