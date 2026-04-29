Калининградцам перед майскими праздниками напомнили, за что можно получить штраф в 30 тыс. рублей на Виштынце и Куршской косе

В Калининградской области с 27 апреля по 17 мая объявлен пожароопасный сезон, и посещение лесов запрещено. Об этом напомнили в дирекции нацпарков «Куршская коса» и «Виштынецкий».
Посещать парки в майские праздники можно, но только с целью экологического туризма:
гулять по экологическим тропам и маршрутам, расположенным в рекреационной зоне; воздержаться от курения; держать собак на поводке; соблюдать тишину (слушать звуки природы); для пикника использовать заранее приготовленную еду, а мусор увозить с собой.
За нарушение установленных правил можно получить штраф от 3 до 4 тысяч рублей. За использование открытого огня и выкидывание в лесу горящих окурков, стёкол, пропитанных горючими веществами материалов наказание составит от 15 до 30 тысяч рублей. Если туристы станут виновниками лесного пожара, будет назначен штраф — от 50 до 60 тыс. рублей.
С 1 мая в Калининградской области возобновят автобусный маршрут № 593 Калининград — Морское.