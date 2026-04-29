Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Киеву.
— Я не согласен с ним. Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским, — заявил он в среду, 29 апреля, в интервью изданию Newsmax.
16 апреля Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Штаты не прекратят поставлять вооружение ВСУ. Так он прокомментировал соответствующее заявление Джей Ди Вэнса. Он добавил, что поддержка Украины США важна не только для Киева, но и для Вашингтона, поскольку «позволяет Америке поддерживать связи с Европой».
15 апреля украинский лидер сообщил, что пять стран согласились на новые взносы в программу PUR — инициативу НАТО по закупке оружия для Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что выделить средства согласились Эстония, Литва, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Кроме того, Британия продолжит поставлять Киеву беспилотники, а Канада поддержит оборонные направления страны.
В западных СМИ выразили мнение, что деньги Украины, которые предназначены на ведение боевых действий, могут закончиться уже в июне текущего года. Журналисты подчеркнули, что Киев нуждается в продолжении финансирования армии от западных союзников.