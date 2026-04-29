Освобождённые граждане Польши поблагодарили Лукашенко

Граждане Польши Гавел и Бероза поблагодарили Лукашенко за их освобождение.

Источник: Комсомольская правда

Поляки Гжегож Гавел и Томаш Бероза поблагодарили белорусского лидера Александра Лукашенко за решение об их освобождении. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Спасибо большое господину президенту Александру Лукашенко. Также я благодарю всех сотрудников КГБ за пребывание здесь. Это меня многому научило», — сказал Гавел.

Как сообщило во вторник Белта, среди обменянных между Минском и Варшавой пятеро были осуждены за шпионаж в Белоруссии и РФ. Обмен по формуле «пять на пять» произошел на границе Белоруссии и Польши. Благодаря инициативе лидеров стран, в сентябре 2025 года начались переговоры между КГБ Белоруссии и разведкой Польши. По поручению президента Белоруссии эти переговоры вышли на финишную прямую.

После проведения обмена министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил улучшения отношений с Белоруссией. По мнению политика, прошедший обмен открыл новую страницу в отношениях с Белоруссией.

