Уролог Гладышев перечислил причины снижения заболеваемости ВИЧ в России

Уровень заболеваемости ВИЧ впервые за 10 лет сократился вдвое.

Источник: Комсомольская правда

В России снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, показатель серьезно сократился впервые за последние десять лет. Статистика показывает, что показатель снизился вдвое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

С начала 2026 года начала действовать первая итерация Государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.

Врач-уролог, андролог Центра перинатальной профилактики Владислав Гладышев объяснил, почему заболеваемость стала снижаться. По мнению эксперта, это обусловлено рядом факторов — прежде всего сказывается достаточно агрессивная разъяснительная политика в отношении данного заболевания. Все больше людей узнают о рисках и задумываются о защите.

— У молодежи заметно снизился интерес к половым контактам, — говорит врач Ридусу.

Уролог отметил, что теперь нечасто сталкивался с пациентами с данным диагнозом.

Ранее сообщалось, что в 2025 году почти 40% россиян прошли тестирование на ВИЧ. С каждым годом проверяют здоровье все больше людей.