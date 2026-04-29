Уролог Гладышев перечислил причины снижения заболеваемости ВИЧ в России

В России снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, показатель серьезно сократился впервые за последние десять лет. Статистика показывает, что показатель снизился вдвое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
С начала 2026 года начала действовать первая итерация Государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.
Врач-уролог, андролог Центра перинатальной профилактики Владислав Гладышев объяснил, почему заболеваемость стала снижаться. По мнению эксперта, это обусловлено рядом факторов — прежде всего сказывается достаточно агрессивная разъяснительная политика в отношении данного заболевания. Все больше людей узнают о рисках и задумываются о защите.
— У молодежи заметно снизился интерес к половым контактам, — говорит врач Ридусу.
Уролог отметил, что теперь нечасто сталкивался с пациентами с данным диагнозом.
Ранее сообщалось, что в 2025 году почти 40% россиян прошли тестирование на ВИЧ. С каждым годом проверяют здоровье все больше людей.