Учения по противодействию опасным инфекциям прошли в аэропорту Нижнего

Участники проверили соблюдение протоколов биологической безопасности, навыки по сдерживанию эпидемического очага, порядок экстренной эвакуации инфицированного и его контактеров, а также методы дезинфекции.

На базе нижегородского аэропорта имени Чкалова были проведены тренировочные мероприятия, направленные на борьбу с угрозами инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в прес-службе аэропорта.

В тренировках, организованных на территории аэропорта Нижнего Новгорода, приняли участие представители аэропорта имени Чкалова, местного управления Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, а также других профильных служб и организаций. Основная задача состояла в отработке действий по обнаружению и изоляции очага потенциально опасной инфекции, выявленной у пассажира на борту самолета.

Согласно сценарию, на рейсе, направляющемся в Нижний Новгород, был зафиксирован пассажир с симптомами опасного заболевания, предположительно холеры. В ходе учений были отработаны механизмы оповещения, алгоритмы взаимодействия и готовность задействованных структур к реагированию на санитарно-эпидемиологическую чрезвычайную ситуацию.

Все вовлеченные стороны, как сообщили в пресс-службе аэропорта, продемонстрировали слаженность и четкость своих действий, успешно закрепив практические умения по локализации источника инфекции и предотвращению его дальнейшего распространения в регионе. Благодаря скоординированной работе и эффективному выполнению поставленных задач, все запланированные мероприятия были осуществлены в кратчайшие сроки.

Ранее два самолета задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 29 апреля.