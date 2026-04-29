«Службы по персоналу превращаются в менеджеров-убийц»

Председатель Совета по профессиональным квалификациям (СПК) Марина Данильченко напомнила участникам форума, что с 1 марта они «больше не могут называться словом HR», так как этого слова нет в русских словарях, и должны звать себя «специалистами по управлению персоналу» (из-за принятого закона о защите русского языка.— «Ъ-Черноземье»). Впрочем, госпожа Данильченко отметила, что это не главная проблема для рынка труда в целом и для специалистов по персоналу в частности. «Статистика за первый квартал 2026 года достаточно удручающая: закрывается очень много не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных сетевых компаний, ритейлеров, банковских отделений. Поэтому очень много людей выходит на рынок труда», — пояснила председатель СПК.