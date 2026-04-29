В Хабаровском крае 30 апреля снег столкнётся с туманом и жарой до +22

Погода в регионе снова разделится на тёплый юг и холодный север.

В Хабаровском крае 30 апреля установится контрастная погода — сообщает синоптическая служба. На юге региона воздух прогреется до +20…+22 градусов, тогда как в северных районах сохранится холод с осадками в виде снега.

В Хабаровске день пройдёт при небольшой облачности. Утром около 0 градусов, к вечеру потеплеет до +20. Осадков не ожидается, однако в утренние часы возможна сильная влажность и туман: видимость местами снижается до 100 метров.

В Комсомольске-на-Амуре будет заметно прохладнее. Температура поднимется лишь до +12 градусов, в течение дня возможны небольшие дожди. Аналогичная нестабильная погода ожидается и в Чегдомыне, где синоптики прогнозируют дождь со снегом.

На севере края зима пока не сдаёт позиции. В Чумикане ожидается снег и температура около −1 градуса днём, в Охотске — до +1, без осадков, но с холодным ветром и гололёдом с утра. В Николаевске-на-Амуре днём до +6, ночью возможен дождь со снегом.

При этом на юге — почти лето. В Бикине воздух прогреется до +22 градусов, в Вяземском — до +21, осадков не ожидается.

Синоптики также предупреждают о возможных гидрологических рисках: в ряде районов действует предупреждение о повышении уровня воды. Жителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок.