Скончался математик, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин

Умер математик, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Владимир Воеводин. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в Национальном центре физики и математики (НЦФМ).

— Мы понесли невосполнимую утрату. Скончался наш коллега и верный друг — профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Владимир Валентинович Воеводин, — сказано в Telegram-канале НЦФМ.

Отмечается, что Воеводин был выдающимся ученым, организатором науки, истинным профессионалом, патриотом, человеком большой души и высоких нравственных ориентиров, ответственным руководителем.

— В последние годы он посвятил себя наиважнейшей для него миссии — подготовке молодого поколения талантливых ученых в филиале МГУ в Сарове. Молодежи, которой небезразлично будущее страны и науки. Он всегда был готов поделиться знаниями, опытом и жизненной мудростью, — написали в НЦФМ.

Церемония прощания с Воеводиным пройдет 2 мая в 11:00 в Доме культуры МГУ в Москве.