Около 140 участников СВО прошли лечение в центрах реабилитации Соцфонда России

Около 140 участников специальной военной операции (СВО) прошли лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. Всего с начала 2026 года Отделением СФР по Нижегородской области выдано 244 направления на санаторное лечение и реабилитацию демобилизованных ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОСФР.
Ветераны боевых действий могут не только получить качественное лечение в специализированных учреждениях, но и сделать это в максимально комфортном формате: им предоставлено право самостоятельно выбирать удобное время для поездки.
Пройти санаторное лечение можно один раз в течение календарного года на базе одного из 12 центров реабилитации Социального фонда, расположенных в различных регионах России. Продолжительность санаторного лечения составляет не более 21 дня.
Ветераны также обеспечены бесплатным проездом до центров реабилитации не только в виде компенсации понесенных расходов, как это было ранее, но и в виде проездных электронных билетов и именных направлений. Это позволяет участникам СВО сразу получить оплаченный проезд до выбранного центра без необходимости тратить собственные средства и затем обращаться за их возмещением.
Помимо этого, участники СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям направляются на лечение в реабилитационные центры вместе с сопровождающими. Им также Отделение Социального фонда по Нижегородской области оплачивает проезд, проживание и питание.