Зеленский подверг критике вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, выступающего против продолжения помощи Украине.
«Я не согласен с вице-президентом. Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским», — сказал Зеленский в интервью Newsmax, его высказывание приводит агентство РИА Новости.
Вэнс в ходе мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии подтвердил свою позицию о том, что США следует прекратить оказывать финансовую помощь Украине.
Напомним, Зеленский подверг резкой критике действия Соединённых Штатов, связанные с новым послаблением санкций против российской нефти.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По словам Трампа, РФ изъявила готовность к заключению соглашения по украинскому конфликту, однако киевский режим не спешит с таким шагом.