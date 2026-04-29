Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Американский лидер заявил, что работа на этом направлении ведется «с опережением графика».

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года, когда завершится его второй президентский срок. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с экипажем лунной миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете Белого дома.

«У нас хорошие шансы», — сказал он, утверждая, что работа на этом направлении ведется «с опережением графика». В свою очередь глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман отметил, что NASA придерживается «осуществимого плана» в вопросе высадки на Луну.

«Мы снова занялись запуском лунных ракет с хорошей периодичностью. Только что миссия “Артемида-2” совершила облет Луны. В 2027 году мы запустим миссию “Артемида-3”, на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность [естественного спутника Земли]», — заявил он.

Комментируя вопрос о возможности переноса из Вашингтона штаб-квартиры NASA, американский лидер отметил наличие преимуществ сохранения ее на прежнем месте. Айзекман также подчеркнул, что работа в столице страны позволяет руководству космического ведомства «взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами, чтобы принимать верные решения».

Выступая 28 апреля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, Айзекман допустил, что США могут уступить Китаю в лунной гонке, если не произведут масштабных преобразований в космической сфере. 10 апреля он отметил, что Соединенные Штаты планируют продолжать осуществлять миссии к Луне, пока не высадятся на ней в 2028 году.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) «Орион» приводнился в Тихом океане, в нескольких десятках километров от штата Калифорния.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше