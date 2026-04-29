Глава СПЧ Фадеев заявил о нужности VPN для дела

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости использования VPN «для дела». Об этом он сообщил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».
Фадеев уточнил, что такие сервисы являются важной частью глобального интернета.
«Банки, бизнес, связь с заграницей проходит по VPN-каналам. Нельзя сейчас вообще взять и выключить VPN. Будут реальные экономические проблемы. Надо очень деликатно к этому отнестись», — сказал глава СПЧ.
Ранее Минцифры обратилось к ряду крупных интернет-платформ за помощью в блокировке пользователей, которые используют VPN. По данным источника ТАСС, в противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями.