Глава СПЧ Фадеев заявил о нужности VPN для дела

Фадеев отметил, что VPN остается важной частью интернета.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости использования VPN «для дела». Об этом он сообщил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Фадеев уточнил, что такие сервисы являются важной частью глобального интернета.

«Банки, бизнес, связь с заграницей проходит по VPN-каналам. Нельзя сейчас вообще взять и выключить VPN. Будут реальные экономические проблемы. Надо очень деликатно к этому отнестись», — сказал глава СПЧ.

Ранее Минцифры обратилось к ряду крупных интернет-платформ за помощью в блокировке пользователей, которые используют VPN. По данным источника ТАСС, в противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями.

Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
