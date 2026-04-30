Что можно и нельзя делать в день Зосимы 30 апреля, который называют Пчельник

Православная церковь 30 апреля вспоминает святого Зосима Соловецкого. В народе отмечают день Зосимы. Однако есть еще одно название — Зосима Пчельник, так как святой является покровителем пчел.
Что нельзя делать 30 апреля.
Запрещено как печь, так и покупать хлеб. Не следует рассказывать о своих снах. Считалось, что через 40 дней они могут сбыться. При этом положительные сны могут быть с негативными последствиями.
Что можно делать 30 апреля.
По традиции, указанный день начинали с ложки меда, чтобы укрепить здоровье. А еще 30 апреля обязательно ставили на стол хлеб, соль, воду, мед. Подобным образом можно было привлечь в дом достаток и счастье.
Согласно приметам, восходящее через тучи солнце предсказывает дождливое лето. Дождь в названную дату обещает жаркое лето.
