Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Зосимы 30 апреля, который называют Пчельник

Узнали приметы и запреты на 30 апреля, когда отмечают день Зосимы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 апреля вспоминает святого Зосима Соловецкого. В народе отмечают день Зосимы. Однако есть еще одно название — Зосима Пчельник, так как святой является покровителем пчел.

Что нельзя делать 30 апреля.

Запрещено как печь, так и покупать хлеб. Не следует рассказывать о своих снах. Считалось, что через 40 дней они могут сбыться. При этом положительные сны могут быть с негативными последствиями.

Что можно делать 30 апреля.

По традиции, указанный день начинали с ложки меда, чтобы укрепить здоровье. А еще 30 апреля обязательно ставили на стол хлеб, соль, воду, мед. Подобным образом можно было привлечь в дом достаток и счастье.

Согласно приметам, восходящее через тучи солнце предсказывает дождливое лето. Дождь в названную дату обещает жаркое лето.

Ранее синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

Также Белгидромет назвал причину снега и заморозков в конце апреля в Беларуси.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.

