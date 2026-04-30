Житель Волгоградской области получил осколочное ранение в ходе атаки БПЛА

Последствия атаки БПЛА в Волгоградской области прокомментировал губернатор Бочаров.

Источник: Комсомольская правда

Мирный житель пострадал в ходе атаки БПЛА, которую поздно вечером 29 апреля отбивают в Волгоградской области. По словам губернатора Андрея Бочарова, киевские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах. Уже есть последствия.

— В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги, — сделал заявление глава региона.

Пока местные власти оценивают ущерб, но предварительно больше никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской области. Росавиация закрыла воздушное пространство для безопасности полетов. Аэропорт Сталинград временно не принимает и не отправляет рейсы.

