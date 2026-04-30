Семья Веткан из села Булава в Хабаровском крае сохраняет культуру ульчей

В небольшом селе Булава, где проживают меньше 1,5 тысячи человек, семью ульчей Веткан знают все. Галина Павловна руководит песенно-танцевальным ансамблем «Гива» («Рассвет»). Ему в этом году исполняется 70 лет. Участвовать в нем для селян очень почетно.
Вся семья Галины Веткан — музыкальная. Любовь к национальному танцу, к ритмам и умение работать с орнаментами Галина Веткан передала детям.
— Я очень рада, — говорит она, — что все в нашей семье понимают, насколько важно сохранять традиции своего народа. Мы — ульчи и должны беречь наш культурный код. Новенькие ребята приходят в ансамбль, объясняю им, что «Гива» — не просто танец, это жизнь целого народа. У нас, ульчей, музыка и костюмы отличаются от других национальностей Дальнего Востока. Если у нанайцев халаты очень богато расшиты, много узоров и разные цвета, то у ульчей — минимум, но все по делу. Стараемся придерживаться этого в концертных костюмах.
По образованию Галина Веткан педагог. Шутит, что отучилась режиссерскому делу заочно, когда дочка была студенткой института культуры. Читала ее учебники и лекции.
— У нас сейчас очень сильный коллектив, — говорит руководитель ансамбля. — Есть у них талант и желание танцевать, но надо трудиться. Главное, чтобы не перетянули их интернет и компьютерные игры. С ними конкурировать народным танцам тяжело, но я руки не опускаю. Должны же мы передать свои традиции, как нам когда-то старейшины передали.
К мнению старейшин здесь принято прислушиваться. Если сказала бабушка-шаманка не увлекаться с ритмами бубнов, чтобы случайно не заиграться, — все-таки у бубна изначально было метафизическое предназначение, значит, так тому и быть. Традиции — дело тонкое!
— Наше национальное село — творческое. Земля здесь, наверное, такая, подпитывает нас и вдохновляет, — рассуждает Галина. — Судите сами. В маленькой Булаве работает аж три ансамбля, которые знамениты на весь край! Жители любят петь, танцевать, вышивать, рисовать и вырезать. Мастеров много.
Галина Веткан следит за успехами своих выпускников и гордится ими. С удовольствием рассказывает о ребятах, особенно тех, кто тоже «заразился» национальной культурой. Как, например, Дмитрий Иванников — единственный за все годы существования «Гивы» чисто русский участник ансамбля. Сегодня он — коллега Веткан, руководит молодежным ансамблем национального танца «Эрку». Жалеет Дмитрий лишь о том, что последние годы в селе стало меньше молодежи — это проблема всех деревушек. Но надеется, что ситуация поменяется. В Булаве появится свой центр художественной культуры, где будут заниматься ансамбли.
Сегодня — праздник.
30 апреля впервые отмечают День коренных малочисленных народов РФ. Их в России — более 40.
На Дальнем Востоке больше всего эвенков — 33,6 тысячи человек, а кереков только 23. Ульчей — 2481 человек. Они селились на территории Хабаровского края в среднем течении Амура. Занимались рыболовством, охотой. Сейчас в основном живут в Ульчском районе. Ульчи считаются тунгусо-маньчжурским народом. Они называют себя «нани» — «местные». В Хабаровском крае накануне праздника открыли проектную мастерскую для молодежи коренных малочисленных народов. Впервые студентов вузов и колледжей будут обучать, как делать проекты по сохранению и развитию родной культуры, языков и обычаев. Для изучения ребята могут выбрать и национальную кухню.